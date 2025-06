Il Sindaco Marco Piendibene si congratula con Ettore Saladini per la vittoria della borsa Scalfari

CIVITAVECCHIA – “Desidero rivolgere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, le più sentite congratulazioni a Ettore Saladini, giovane giornalista civitavecchiese, vincitore della prestigiosa borsa di studio del Premio Scalfari, assegnata nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica delle Idee” promossa dal quotidiano la Repubblica.

La notizia ci riempie d’orgoglio: Ettore ha ottenuto questo importante riconoscimento che gli consentirà di svolgere sei mesi di formazione nella redazione di Repubblica. Un’opportunità di straordinario valore, riservata a due giovani talenti italiani under 30, che premia la passione, la competenza e la visione di chi sceglie il giornalismo come strumento di servizio alla verità e alla società.

In un tempo in cui l’informazione è spesso sottoposta a forti trasformazioni, vedere un giovane concittadino distinguersi in questo campo rappresenta un segnale di fiducia per il futuro e un esempio positivo per tanti ragazzi e ragazze che coltivano sogni e ambizioni.

A Ettore va l’abbraccio di tutta la città. Civitavecchia è fiera di te.”

Marco Piendibene

Sindaco di Civitavecchia