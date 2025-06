Grande partecipazione alla giornata di prevenzione promossa dalla Croce Rossa a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Si è svolta sabato 21 giugno, a Piazza della Vita, una nuova giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Civitavecchia, e con la collaborazione del Corpo Militare della CRI.

L’evento, parte del progetto “Itinerari della Salute”, ha rappresentato un importante momento di educazione sanitaria e prevenzione attiva, offrendo gratuitamente screening e consulenze mediche alla cittadinanza.

Durante la giornata sono state effettuate 38 visite mediche gratuite in cui 21 pazienti hanno presentato alterazioni elettrocardiografiche o fattori di rischio per patologie cardiovascolari e sono stati avviati a successiva valutazione specialistica. Il 10% di questi pazienti presentava alterazioni cliniche nuove, non precedentemente note nella propria storia sanitaria.

La riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie alla professionalità del personale medico del Corpo Militare della Croce Rossa e al prezioso contributo dei volontari della Croce Rossa Italiana.

«Queste giornate dimostrano quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e stare vicino alle persone, portando i servizi direttamente sul territorio» – ha dichiarato il presidente della CRI di Civitavecchia, Roberto Petteruti – «Ringrazio di cuore tutti i volontari, i medici, e le istituzioni che ci sostengono in questo impegno quotidiano».

L’attività proseguirà con nuove tappe del progetto “Itinerari della Salute”, per promuovere il benessere e la cultura della prevenzione in modo capillare e inclusivo