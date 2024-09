CSP, continua la pulizia dei quartieri cittadini

CIVITAVECCHIA – Operatori ecologici in azione nel popoloso quartiere di Campo dell’Oro, questa mattina, per la pulizia di aree e spazi verdi che necessitavano di interventi urgenti per la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami. La squadra di CSP srl addetta allo spazzamento in poche ore ha rimosso un ingente quantitativo di rifiuti, detriti ed accumuli di residui vegetali, ai giardini di Via Bruno Buozzi e di Piazzale Di Vittorio.

La pulizia dei quartieri cittadini, su iniziativa del CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici srl, sta proseguendo senza sosta, e viene svolta ogni settimana in modo ciclico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.