Concluso con successo il primo semestre di attività formativa di CNA Sostenibile

VITERBO – CNA Sostenibile, società di servizi di CNA Viterbo e Civitavecchia, ha completato con successo il primo semestre delle sue attività formative.

Grazie al progetto di formazione continua gratuita, finanziato da Fondartigianato, sono stati formati 260 dipendenti provenienti da 10 diverse imprese. Questo percorso formativo ha coperto vari ambiti, tra cui sicurezza, servizi socio-sanitari, pelletteria e settore forestale.

CNA Sostenibile si conferma un pilastro essenziale per l’aggiornamento e il potenziamento delle competenze professionali dei lavoratori nei loro rispettivi settori.

Anche la formazione rivolta ai disoccupati ha ottenuto risultati positivi. Grazie al Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal PNRR, sono stati avviati 24 corsi che hanno coinvolto 190 partecipanti.

I corsi offerti sono stati vari e diversificati, includendo qualifiche come manutentore del verde, meccatronico, operatore amministrativo e segretariale, ASO, fornaio, informatica di base, lingua inglese, Digital & Social Marketing e macchine operatrici.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare CNA Sostenibile di Viterbo presso la sede in Via dell’Industria snc – zona Poggino, telefonando al numero 0761.1768320, o via email a ernestoallegrini@cnasostenibile.it.