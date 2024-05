Civitavecchia una delle 40 citta’ italiane dell’iniziativa Pulifondali/Pulispiagge

CIVITAVECCHIA – Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si svolgerà la quarta edizione di Pulifondali e Pulispiagge, l’attività di pulizia dei fondali marini e lacustri e delle spiagge italiane patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa promossa da FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, i Comuni coinvolti, le Società e i propri organi territoriali interessati.

Pulifondali e Pulispiagge è un’attività di volontariato a favore dell’ambiente, a cui partecipano migliaia di tesserati FIPSAS, studenti e concittadini, che, anche quest’anno, potrà contare sul supporto mediatico di varie testate giornalistiche della RAI, regionali e nazionali.

Quest’anno la Federazione ha individuato nell’A.S.D. Canna da Riva di Civitavecchia, la promotrice dell’attività Pulispiagge. L’A.S.D. locale si pone come obbiettivo di far crescere il rispetto per l’ambiente e per il nostro mare. Il 5 giugno sarà anche l’occasione per consolidare l’alleanza con il mondo dello sport in una giornata dedicata all’ambiente. Dunque si aprirà la stagione estiva con una pulizia dell’arenile in località la Frasca, tratto iniziale dalla strada che scende in mare a nord della Centrale Enel di Torrevaldaliga, per 300/400 mt. in direzione nord. Invitiamo tutti a prendere parte all’evento, appuntamento mercoledì 5 giugno ore 08:30.