Civitavecchia accoglie la nave scuola Amerigo Vespucci con un ciclo di eventi culturali alla Biblioteca Cialdi

CIVITAVECCHIA – In occasione dell’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Civitavecchia, l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, ha promosso un articolato programma di eventi presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi”, rivolti ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza.

Le iniziative si inseriscono nei programmi nazionali Nati per Leggere (NpL) e Nati per la Musica (NpM), volti a promuovere la lettura in età precoce e la pratica musicale in ambito familiare e scolastico. Si tratta di progetti sviluppati dalla collaborazione tra il Centro per la Salute del Bambino, l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e musicisti, con il coinvolgimento attivo dei volontari del presidio locale e delle scuole del territorio.

«La Vespucci rappresenta un simbolo universale di bellezza, formazione e servizio – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Per Civitavecchia, che affonda le sue radici in una profonda vocazione marittima, accogliere la nave scuola significa anche rinnovare il legame con il mare attraverso l’educazione, la cultura e la memoria. Abbiamo scelto di celebrare questo momento attraverso le attività della nostra biblioteca comunale, intitolata all’Ammiraglio Alessandro Cialdi, perché crediamo nel valore simbolico di un omaggio che parte dai più piccoli.»

«Con l’occasione dell’approdo della Vespucci – ha aggiunto la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti – abbiamo voluto ricollegarci anche al Coordinamento Nati per la Musica Lazio, estendendo il programma degli eventi già previsti. Ringrazio gli uffici dell’Assessorato e tutto il personale della Biblioteca Cialdi per il lavoro svolto con passione e competenza. I bambini e le famiglie saranno protagonisti di attività pensate per promuovere la cultura come bene comune, in uno spazio – la biblioteca – che custodisce parte della memoria marinaresca cittadina, grazie anche al prezioso fondo librario donato da Cialdi stesso.»

Il programma degli eventi:

Martedì 27 maggio, ore 9:30 – Biblioteca Cialdi

Sotto bordo della Vespucci – Evento NpM. Incontro con i volontari del presidio NpL e NpM dedicato ai suoni del mare e laboratorio ispirato al libro Lupa Marina. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia comunale “I Bambini di Beslan”, che ha aderito al protocollo NpL.

Partecipazione riservata alla scuola.

Mercoledì 28 maggio

In occasione dell’esibizione della Banda della Marina Militare, i volontari del presidio NpL e NpM consegneranno ai musicisti una borsa della Biblioteca recante il nome “Alessandro Cialdi”, contenente segnalibri artistici ispirati al mare, alla musica e al lungo viaggio della nave Vespucci, realizzati da studenti del Liceo Guglielmotti (nell’ambito dei PCTO) e dai volontari stessi.

Successivamente, l’Assessora Stefania Tinti omaggerà il Comandante della Vespucci con un secondo dono simbolico, a nome della città.

Giovedì 29 maggio, ore 16:30 – Biblioteca Cialdi

Storie Marinare – Evento NpL. Letture ad alta voce a tema marinaro a cura dei volontari del presidio locale NpL, rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie.

Partecipazione libera. Prenotazione consigliata al numero 0766 590559.

Giovedì 5 giugno, ore 16:30 – Biblioteca Cialdi

Gli echi della Vespucci – Evento NpM. Dialoghi sonori tra chitarre e clarinetti a cura di studenti e docenti del Liceo Musicale Galileo Galilei, in collaborazione con i volontari dei presìdi NpL e NpM. Un omaggio musicale all’approdo della Vespucci, aperto a bambini e famiglie.

Partecipazione libera. Prenotazione consigliata al numero 0766 590559.