Cimiteri comunali, dal 1° Ottobre in vigore l’orario invernale

CIVITAVECCHIA – Si informano tutti gli utenti dei cimiteri comunali di Via Braccianese Claudia 68 e di Via Aurelia Nord 2 che dal 1° Ottobre è entrato in vigore l’orario invernale. Le due strutture cittadine rispettano pertanto i seguenti orari di apertura:

Dal 01 Ottobre al 31 Marzo dalle ore 8:00 alle 16:30 (giorni feriali e prefestivi);

Dalle ore 8:00 alle 13:00 (domenica e festivi).

UFFICIO LUCI VOTIVE

Si ricorda inoltre che l’Ufficio Luci Votive di Via Aurelia Nord, 2 a Civitavecchia, ubicato all’interno del cimitero monumentale, è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per esigenze particolari è possibile anche prenotare un appuntamento con il personale di CSP contattando l’ufficio al numero 0766 390036 oppure inviando una richiesta di contatto all’indirizzo servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it

Civitavecchia Servizi Pubblici srl